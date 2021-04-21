Автобуси їхали на Харківщину з боку Дніпра, Донецька і Полтави

На під’їздах до Харківської області Ппрацівники Служби безпеки України (СБУ) затримали автобуси, у яких їхали 60 чоловіків спортивної статури (так званих «тітушок»). Вони направлялися туди для протестних акцій.

«Автобуси з “тітушками” були затримані на під’їздах до Харкова з боку Донецька, Дніпра та Полтави. Всі ці особи є мешканцями інших регіонів України і не мають жодного відношення до Харківської області», – повідомила в середу, 21 квітня, прес-служба СБУ.

Правоохоронці зазначили, що ці групи були направлені до Харкова для протестів на замовлення однієї з проросійських політсил України. Також «тітушки» мали провокувати невдоволення на сесії Харківської міськради.

«Зазначені акції мали на меті дестабілізувати громадсько-політичну ситуацію в регіоні та створити вигідну керівництву Росії “картинку” для обґрунтування можливих актів агресії РФ проти України», – наголосили в СБУ.

У спецслужбі також зазначили, що автобуси спробували потрапити на Харківщину в період, коли там проходили антитерористичні навчання.