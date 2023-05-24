Василь Чепразов мав YouTube-канал на 23 тис. підписників «Святая Русь»

Служба безпеки України затримала у Києві одного з організаторів проросійських провокацій під час виселення УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври. Чоловік виявився учасником політично-релігійних організацій російської церкви Василем Чепразовим, повідомили у середу, 24 травня, у прес-службі СБУ.

За даними правоохоронців, чоловік вів проросійський релігійний блог, через який поширював прокремлівські наративи та підбурював людей до антиукраїнських акцій протесту. Чепразов був одним з організаторів проросійських заворушень під час того, як Мінкульт виселяв священиків УПЦ МП з території Лаври.

«Фігурантом є заступник керівника проросійської організації "Единое отечество" та учасник релігійно-політичної організації РПЦ "Союз православних братств України". За даними слідства, він був одним з організаторів провокацій на території Києво-Печерської Лаври наприкінці березня 2023 року. Тоді фігурант підбурював людей до масових заворушень і давав інтерв’ю, в яких безпідставно звинувачував Україну у розв’язанні війни», – повідомили у прес-службі СБУ.

Василь Чепразов мав YouTube-канал на 23 тис. підписників «Святая Русь», на якому після повномасштабного вторгнення Росії до України публічно підтримав російську агресію та виправдовував окупацію українських територій. Чоловіка затримали та вилучили в нього техніку з доказами пропагандистської діяльності.

Крім того, правоохоронці вилучили заборонену російську символіку та поліграфічні вироби російських радикалів. Чепразову оголосили підозру за ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування російської агресії). Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.