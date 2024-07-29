Затриманим загрожує до десяти років позбавлення волі

Співробітники Служби безпеки України викрили шістьох колаборантів, які поширювали російські наративи у Києві, на Житомирщині та на Закарпатті. Про це у понеділок, 29 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.

У Києві СБУ затримали псевдоексперта, який підтримував розпочату Росією війну проти України. Відповідні дописи він публікував на своїй сторінці у Facebook. Також слідчі виявили у чоловіка російський паспорт. Крім того, СБУ встановила, що затриманий є автором проросійських видань, які підпільно надрукували до повномасштабного вторгнення. У цих матеріалах псевдоексперт виправдовує окупацію Росією частини українських територій. Друк цих видань профінансували росіяни.

На Закарпатті СБУ затримала переселенку з тимчасово окупованого міста Голубівка на Луганщині. Жінка вихваляла російського диктатора Владіміра Путіна та героїзувала «кадирівців». Крім того, спецслужба затримала жителя Берегівського району, який на своїй сторінці у Facebook публікував дописи із закликами до однієї з національних громад регіону підтримати повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

На Житомирщині співробітники Служби безпеки затримали чоловіка, який провокував штучні конфлікти з військовими ТЦК. Під час провокацій він намагався дискредитувати українських військових та закликав оточуючих ухилятися від мобілізації.

Ще один затриманий – таксист. Під час поїздок він нав’язував пасажирам проросійські тези про повномасштабне вторгнення.

Також СБУ затримала жінку, яка у забороненій соцмережі «Одноклассники» закликала молитися за самопроголошеного президента Росії Владіміра Путіна.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників);

ч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі.