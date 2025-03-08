Посадовця затримали та повідомили йому про підозру в державній зраді

Служба безпеки України затримала російського агента, який працював у Державному космічному агентстві та передавав стратегічну інформацію ворогові. Завербованого чоловіка затримали під час наради у міністерстві стратегічної промисловості, повідомили у суботу, 8 березня, у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, високопосадовець Державного космічного агентства, якого завербували росіяни у 2024 році, мав доступ до секретної інформації про українські стратегічні підприємства, а також доступ до супутникових знімків. Втім, з моменту вербування чоловіка росіянами СБУ використовувала посадовця для дезінформування окупантів.

«Як встановило розслідування, агент був завербований ФСБ через свою дружину, яка проживає у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами. Він погодився на співпрацю з ворогом в обмін на гроші, а після запланованого влітку 2025 року виходу на пенсію – взагалі планував переїхати до РФ», – повідомили у пресслужбі СБУ.

За дорученням росіян зловмисник мав збирати та передавати секретну інформацію – зокрема:

місця розташування об’єктів ВПК, які виготовляють системи навігації,

запасні пункти роботи стратегічних підприємств та військових складів,

дані про виробництво високоточних засобів ураження і супутникові знімки.

Високопосадовця затримали під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон з анонімними листуваннями. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада).

Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.