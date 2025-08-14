Щоб плоди тішили рясним урожаєм до самих холодів, важливо подбати про правильний догляд

Кабачки – один із найулюбленіших сезонних овочів на українських городах. Вони смачні, універсальні у приготуванні: їх смажать, тушкують, запікають і навіть додають у випічку. А ще активно консервують на зиму. Щоб плоди тішили рясним урожаєм до самих холодів, важливо подбати про правильний догляд у серпні, коли триває активна фаза плодоношення. Чим і як підживити кабачки пише УНІАН.

Які підживлення потрібні кабачкам у серпні

У серпні кабачки особливо потребують фосфору, калію, кальцію, бору та йоду, ці мікроелементи впливають на якість плодів, їх смак і стійкість до хвороб.

Натуральні способи підживлення:

1. На початку серпня:

гнойова рідина: змішати з водою у співвідношенні 1:10;

трав’яна бродилка: у велику ємність на 2/3 засипати скошену траву, залити водою, прикрити й залишити на сонці на тиждень. Готовий розчин розводити 1:3 перед поливом.

2. У другій половині місяця:

деревний попіл: 1 столову ложку розвести в 1 літрі води й полити кожен кущ;

борна кислота: 10 г розчинити у 10 л води. Але важливо: якщо ви вже використовували попіл, між підживленнями має пройти не менше тижня.

Що не можна робити

У серпні не рекомендується використовувати хімічні мінеральні добрива. Оскільки плоди ще активно формуються, є ризик, що шкідливі речовини потраплять до вашого столу. Краще надати перевагу екологічним народним засобам, які не накопичуються в овочах.