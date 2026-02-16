Для пишної випічки у тісто часто додають дріжджі або соду, проте роблять це не завжди правильно

Під час приготування оладок, млинців чи іншої випічки ми намагаємось досягти максимальної ніжності та пишності. Для цього у тісто часто додають дріжджі або соду, проте роблять це не завжди правильно. ТСН розповідає, як правильно гасити соду оцтом, щоб випічка вийшла ідеальною.

Як правильно гасити соду?

Щоб правильно гасити соду, її потрібно всипати в суміш інгредієнтів тіста, поки ще не додали борошно, та полити оцтом. Після цього перемішати. Завдяки цьому відбудеться реакція, а вуглекислий газ, який розпушує, залишиться у тісті.

Проте існує ще кращий спосіб – спробуйте додати соду до сухих інгредієнтів, а оцет – до рідких. Соду слід додати до цукру, борошна та до інших сипучих продуктів, а оцет – до яйця, кефіру або сметани. Перемішайте в окремих місткостях сухі інгредієнти разом з содою та рідкі разом з оцтом, а потім поєднайте їх та знову перемішайте. У цьому випадку реакція відбудеться всередині тіста.

Якщо у тісті присутні в достатній кількості кислі продукти (наприклад, сметана, лимонний сік), то додатково оцет в рідкі компоненти додавати не потрібно. Сода в такому тісті чудово погаситься і без оцту, а випічка вийде пишною.