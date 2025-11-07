Питання якості: навіщо в молоко додають соду і як перевірити, чи вона там є
Соду додають у молоко, щоб продовжити його термін зберігання
Якщо ви сумніваєтесь у чистоті молока, можна провести легкий домашній тест на наявність соди. Соду додають у молоко, щоб продовжити його термін зберігання. «24 канал» розповідає, як можна провести цей тест.
Як перевірити, чи додавали в молоко соду?
Якщо у вас виникли сумні щодо якості молока, можна провести тест. Для цього придбайте в аптеці лакмусовий папір. Вдома занурте смужку в склянку молока на кілька секунд.
Якщо лакмус стане синім, це свідчитиме про наявність соди. А якщо ж папір почервоніє, це означає, що у молоці міститься кислота, яку могли додати під час виробництва.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter