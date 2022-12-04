Архієрейська хіротонія архимандрита Никити (Сторожука), секретаря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП)

У неділю, 4 грудня, в особистій резиденції митрополита Онуфрія, що у Феофанії, відбулася архієрейська хіротонія архимандрита Никити (Сторожука), секретаря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). Про це пише LB.ua.

Як повідомляється, хіротонію звершує предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій.

У цю єпархію архимандрита Никиту (в миру – Андрій Сторожук) призначили єпископом 23 листопада замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії.

Однак вже 25 листопада Никита потрапив у скандал. Під час обшуків на території Чернівецько-Буковинської єпархії, в якій він був секретарем, СБУ виявили його у спідній білизні з 17-річним хлопцем-хористом. Сам архимандрит пізніше заявив, що роздягнутися їх змусили працівники СБУ.

Також був виявлений російський паспорт у головного місцевого ієрарха, митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія, викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують «методички» щодо «особливостей» проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

Також напередодні стало відомо, що СБУ в Чернівецькій області відкрила кримінальне провадження проти священослужителів Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП за зберігання дитячої порнографії.

За даними джерел LB.ua, йдеться про керівника Чернівецько-Буковинського єпархіального управління митрополита Мелетія (Єгоренка) та секретаря архімандрита Никиту (Сторожука).

За результатами обшуків у приміщеннях єпархіального управління на ноутбуці було виявлено порнографічні матеріали за участі неповнолітніх (дитячу порнографію), які, за попередніми даними, не були завантажені з мережі інтернет, а відзняті на відеокамеру.