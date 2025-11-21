Бала Сарда, засновник VAHDAM розповіла, що температура води – це «найважливіший фактор»

Іноді зелений чай набуває неприємної гіркоти – причина часто криється в неправильному заварюванні. Tasting Table розповідає, як можна пом’якшити цей злегка гіркий смак.

Температура води – це найважливіший фактор, на який слід звернути увагу, якщо ви хочете зменшити гіркоту зеленого чаю. Ідеальна температура повинна бути між 70 і 80°C, що дозволить розкрити корисні властивості напою, не посилюючи його гіркоту. Занадто гаряча вода може призвести до виділення надмірної кількості танінів, що сприятимуть гіркоті.

Ще одним важливим фактором, який слід враховувати, є вага чайного листка, оскільки використання занадто великої кількості чаю гарантуватиме гіркоту. Співвідношення 2 г на 200 мл води ідеальне для заварювання. Дистильовану воду для заварювання чаю брати не можна.

Сорт листя також вплине на загальний смак і якість вашого чаю. Ціле листя, на відміну від дрібного або порошкоподібного чаю в пакетиках, зазвичай менш гірке.