Голову затримали в місцевому барі

На Тернопільщині селищний голова від місцевого підприємця вимагав хабар за оренду ділянки землі для видобутку глини. За те, що погодить необхідні документи, чиновник захотів 1000 доларів. Правоохоронці затримали селищного голову в місцевому барі під час передачі грошей. Власні джерела в правоохоронних органах повідомили ZAXID.NET, що на хабарі затримали селищного голову Коропця Миколу Тимківа.

Поліцейські встановили, що один із підприємців планував на території громади в Чортківському району викупити комплекс будівель і споруд цегельного заводу, які належали фізичній особі. Бізнесмен хотів видобувати там надра, а також виготовляти й реалізовувати цеглу. Для цього чоловіку потрібно було укласти договір оренди на частину земельної ділянки. Під час розмови селищний голова громади додав, що оренду землі треба буде заплатити хабар.

«Чиновник почав вимагати у підприємця 1000 доларів, як винагороду за позитивне рішення щодо укладення договору оренди земельної ділянки та не створення перешкод під час здійснення господарської діяльності», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 3 січня.

Підприємець звернувся до правоохоронців. Потім він домовився зустрітися з головою в одному із закладів харчування в центрі громади. Там мала відбутися передача грошей. В цей момент поліцейські затримали селищного голову.

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури селищному голові повідомлено про підозру ч. 3 ст. 368 КК України, а саме у вимаганні та одержанні 1000 доларів неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Триває слідство.