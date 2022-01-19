Завдані підпалом збитки власниця майна оцінила у 40 тис. грн

Мешканця села Велюнь на Рівненщині засудили на два роки умовно за пожежу, яку він умисне вчинив у господарстві односельчанки. Чоловік визнав, що свідомо підпалив солому в господарській будівлі, і що до злочину його спонукало бажання помститися. Хлів у результаті підпалу згорів повністю. Тепер винуватець виплачуватиме власниці за завдані збитки.

Вирок суду Анатолій Х. з села Велюнь Сарненського району Рівненської області почув через три роки після того, як умисно підпалив господарство односельчанки Оксани П. У ніч проти 24 грудня 2018 року чоловік увійшов до незамкненої господарської будівлі на подвір’ї жінки й підпалив солому, що лежала у кутку.

Свою провину Анатолій Х. визнав повністю і розкаявся. На суді підтвердив, що справді тієї ночі прийшов до господарства Оксани П., навмисно підпалив солому і пішов геть. Чоловік додав, що вчинив так з метою помсти за дії брата потерпілої. Тепер шкодує про вчинене і частково вже відшкодував завдані збитки.

Обвинувачений не пояснив, що саме вчинив брат Оксани П., а її як потерпілу суд не допитував. Потерпіла подала в суд заяву з проханням розглядати справу без її участі й просила призначити винному суворе покарання, цивільний позов не заявляла. Суд обмежився лише допитом обвинуваченого та розглядом матеріалів справи.

Умисне пошкодження чи знищення чужого майна вважається тяжким злочином. Однак суд взяв до уваги щире каяття обвинуваченого, сприяння розслідуванню, його намір відшкодувати збитки, позитивні характеристики та наявність на утриманні трьох малих дітей. У січні суддя Дубровицького райсуду Ірина Оборонова засудила Анатолія Х. до чотирьох з половиною років позбавлення волі та звільнила його від відбування покарання з іспитовим терміном на два роки.