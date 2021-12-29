Суд визнав жителя Сумської області, який під виглядом вакцини вколов пенсіонерам снодійне і згодом їх пограбував, винним у розбійному нападі, підпалі будинку та викраденні документів. Чоловіка засудили до семи років шести місяців позбавлення волі із конфіскацією всього майна, крім житла. Про це повідомила прес-служба прокуратури.

У відомстві розповіли, що у травні 2021 року в с. Озаричах Конотопського району до будинку пенсіонерів прийшов чоловік, який представився фельдшером і запропонував їм вакцинуватися проти коронавірусу, оскільки вони перебувають у зоні ризику. Господарі будинку погодилися, але шахрай замість вакцини вколов пенсіонерам снодійне.

Чоловік почекав, доки вони заснуть, і став шукати в їхніх речах гроші та інші цінності. Коли 79-річна жінка прийшла до тями, нападник став завдавати їй ударів і вимагати гроші. Не отримавши бажаного, він забрав мобільний телефон і банківську картку. А втікаючи підпалив веранду, щоб у такий спосіб приховати свій злочин.

Пенсіонерам вдалося самостійно загасити пожежу та викликати поліцію.

Слідством було встановлено, що чоловік готувався до злочину заздалегідь: у нього було знайдено записи з даними потерпілих, пляшечки зі снодійним та шприци.