25-річну мешканку Дрогобицького району затримали за розбійний напад на пенсіонера

У суботу, 11 грудня, у селі Рихтичі Дрогобицького району шахрайка, представляючись працівницею комунальною служби, зайшла в будинок 79-річного пенсіонера, вдарила його поліном по голові та винесла з помешкання 80 тис. грн.

У поліції Львівщини розповіли, що інцидент стався близько 18:00. Невідома шахрайка, представившись працівницею однієї з комунальних служб, зайшла в будинок 79-річного пенсіонера. Під час спілкування з господарем вона попросила зробити їй чаю, а коли чоловік повернувся до неї спиною, кілька разів вдарила його дерев’яним поліном по голові.

Коли пенсіонер втратив свідомість, шахрайка забрала гроші у сумі 80 тис. грн та втекла. Прийшовши до тями, пенсіонер зумів дістатись до будинку сусідки, яка й повідомила про подію у поліцію.

Шахрайка винесла з будинку пенсіонера 80 тис. грн

За даними правоохоронців, що до вчинення злочину причетна 35-річна мешканка району. У вчиненому вона зізналася. Їй вже повідомили про підозру за ч.1 ст.187 (розбій) ККУ. Шахрайці загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Невдовзі суд обере підозрюваній запобіжний захід.