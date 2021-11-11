У середу, 10 листопада, львівські поліцейські затримали шахрая, який видурив у мешканки Городка 43 тис. грн. Гроші призначалися нібито на проведення термінової операції для її доньки, яка постраждала в ДТП.

У поліції Львівщини розповіли, що 34-річний житель Маріуполя зателефонував до 80-річної мешканки Городка, що на Львівщині, та повідомив, що її донька потрапила у ДТП, отримала травми і для проведення їй термінової операції необхідні гроші.

Пенсіонерка повірила цій вигаданій історії. Після цього до неї додому приїхав невідомий чоловік, якому вона передала 43 тис. грн. Згодом з’ясувалось, що в аварію донька мешканки Городка не потрапляла, а насправді літня жінка стала жертвою шахрая.

Поліцейські затримали телефонного шахрая з Маріуполя

За даними поліцейських, до скоєння злочину причетний 34-річний житель міста Маріуполь, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. Поліцейські розшукали його у Львові та затримали. У нього вилучили речові докази. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Мешканцю Маріуполя готують підозру за ч.2 ст.190 (шахрайство) ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Поліцейські перевіряють його причетність до інших злочинів.