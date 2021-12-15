Одна жінка розмовами відволікала стареньку, а інша в той час обнишпорила квартиру

У Тернополі дві шахрайки видали себе за працівниць газової служби і викрали у 84-річної жінки 26 тис. грн. Шахрайки розповіли, що працюють у газовій фірмі і обходять квартири, аби перевірити справність обладнання і лічильники.

«Шахрайки відволікли увагу старшої жінки. У той час, як одна зі зловмисниць спілкувалася з нею на кухні, її спільниця викрала усі заощадження пенсіонерки – понад 26 тис. грн. На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії та з’ясували, що псевдопрацівниці газової служби того ж дня намагалися проникнути ще до однієї квартири. Проте тернополянка їх не впустила і зателефонувала до поліції», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці за описами пенсіонерки та відео з камер спостереження встановили приблизний вигляд шахрайок. Зі слів постраждалої, жінки були одягнуті в темний одяг. Одній шахрайці на вигляд 25 років, іншій – близько 50.

За фактом крадіжки поліції розпочала кримінальне провадження ст. 190 ККУ (шахрайство), що карається штрафом у розмірі 850 грн або 240 годин громадських робіт чи обмеженням волі до трьох років.