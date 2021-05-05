Поліцейські затримали грабіжника-псевдофельдшера менш ніж за годину після злочину

У Конотопському районі Сумської області чоловік, прикидаючись псевдофельдшером, який проводить вакцинацію від коронавірусу, пограбував помешкання подружжя пенсіонерів, вколовши їм перед цим снодійне для тварин, повідомила в середу, 5 травня, обласна поліція.

Від дій грабіжника постраждали 79-річна жінка та її 85-річний чоловік.

Як повідомили правоохоронці з посиланням на слова постраждалої, вдень до її будинку прийшов невідомий чоловік, який назвався фельдшером. Він запропонував жінці та її чоловікові вакцинуватися від коронавірусу, оскільки вони знаходяться в зоні ризику. На дану пропозицію господарі будинку погодились.

Псевдофельдшер зробив пенсіонерам ін’єкції снодійним для тварин, почекав поки вони заснуть, та почав нишпорити у їхніх речах, аби знайти гроші та інші цінні речі.

Першою від ін’єкції отямилася жінка, тож зловмисник почав її бити і вимагати гроші. Не отримавши бажаного, злодій прихопив з собою мобільний телефон та банківську картку. А під час втечі він підпалив веранду, аби таким чином приховати свій злочин та позбутися свідків.

За підозрою в розбійному нападі менш ніж через годину затримали 54-річного раніше судимого жителя району. У нього вилучили список пенсіонерів, яких той мав «вакцинувати», а також пляшечки зі снодійним та шприци.

Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.