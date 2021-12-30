Потерпілі кажуть, що не знають, хто і чому підпалив їхні автомобілі

У ніч проти 30 грудня невідомі особи підпалили автомобілі Skoda Fabia та Citroen, які стояли у дворі будинку селища Гоща на Рівненщині, в якому мешкають депутатка Гощанської селищної ради Наталія Калька та адвокат Ярослав Калька. Вогонь загасили рятувальники, з місця вилучили каністри з-під пального, що свідчить про підпал. Потерпілі кажуть, що їм ніхто не погрожував.

Телефонний дзвінок про підпал двох автомобілів надійшов до поліції від мешканки Гощі на Рівненщині у четвер, 30 грудня, о 03:30. «Поліцейські на місці події встановили, що невідомі особи через незамкнені ворота зайшли на територію приватного господарства та підпалили автомобіль Skoda Fabia, який належить заявниці, та Citroen, власником якого є її чоловік», — повідомляє поліція Рівненської області.

Рятувальники загасили вогонь. Обидва автомобілі обгоріли. Під час огляду місця події вилучено дві пластикові каністри з-під пального та пожежне сміття для експертного дослідження. Слідчі Гощанського відділку поліції розпочали розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

За словами подружжя, погроз щодо професійної діяльності вони не отримували. Наталія Калька є депутаткою Гощанської селищної ради, Ярослав Калька займається адвокатською діяльністю. Слідчі встановлюють причетних до злочину осіб.