Від удару Ford перекинувся на бік

У неділю, 7 січня, на трасі Львів – Рава-Руська у Жовківській громаді зіткнулися легковики Ford та Opel Vectra. У результаті постраждали семеро людей, зокрема, троє дітей.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 12:00 на автодорозі Тернопіль – Львів – Рава-Руська у селі Воля-Висоцька Жовківської громади. Зіткнулись автомобілі Ford, яким керував 19-річний житель міста Нововолинськ Волинської області, та Opel Vectra, за кермом якого був 38-річний мешканець Львівщини. Від удару Ford перекинувся на бік. Унаслідок аварії за медичною допомогою звернулись семеро осіб: четверо мешканців Волинської області віком від 19 до 58 років та троє мешканців Львівщини – діти віком 7, 10 та 11 років.

Аварія на трасі Львів – Рава-Руська

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККу). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.