До зсуву призвели найбільші за 20 років опади

Кількість жертв масштабного зсуву ґрунту на італійському курортному острові Іскія у Тірренському морі зросла до семи людей, повідомила агенція Reuters.

Серед загиблих – троє дітей, зокрема новонароджене немовля.

Префект Неаполя Клаудіо Паломба заявив, що п'ятеро людей досі вважаються зниклими безвісти. Пошуки тривають.

Нагадаємо, в суботу, 26 листопада, потоки бруду, уламків і каміння впали на будинки й дороги в місті Казаміччола-Терме та навколо нього. Стало відомо про щонайменше одного загиблого і близько 12-ти зниклих безвісти. За словами представників влади, на острові спостерігалися найсильніші опади за останні 20 років – випало 126 мм за шість годин.