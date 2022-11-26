Через зсув на острові в Італії близько десятка людей зникли безвісти

На італійському острові Іскія після сильних дощів стався масштабний зсув землі, внаслідок якого близько 10 людей зникли безвісти. Про це повідомила агенція АР.

Зазначається, що через зсув у місті Казаміччола автомобілі та автобуси опинилися в морі, а вулиці стали непрохідними.

Точна кількість жертв наразі невідома. Віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні спершу заявив, що підтверджено загибель восьми людей. Пізніше міністр внутрішніх справ Італії уточнив, що наразі не підтверджено загибель жодної людини, натомість 10-12 осіб вважаються зниклими безвісти.

Агентство ANSA повідомило, що зруйновані щонайменше 10 будівель. За словами префекта Неаполя, одну сім'ю з новонародженим, яку раніше вважали зниклою безвісти, знайшли. Люди отримують медичну допомогу.

Густонаселений гірський острів є популярним туристичним напрямом завдяки своїм пляжам та курортам.