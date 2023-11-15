Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що буде активно працювати для ухвалення комбінованого пакету допомоги

Сенат Сполучених Штатів Америки розглядатиме надання комбінованої допомоги Ізраїлю, Україні, Тайваню приблизно через тиждень. За словами лідера більшості в Сенаті США Чака Шумера, надання пакета допомоги буде розглядатися після Дня подяки, повідомило CNN у середу, 15 листопада.

«Я дуже сильно хочу, щоб усі чотири запити президента були схвалені – щодо України, Ізраїлю, гуманітарного та індійсько-тихоокеанського питань. І ми будемо дуже наполегливо працювати, щоб цього досягти», – заявив Чак Шумер.

За словами Шумера, всі чотири запити вже мають підтримку обох партій у Палаті представників. Розгляд пакета допомоги відбудеться після Дні подяки, тобто, після 23 листопада.

Нагадаємо, наприкінці жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткову допомогу в понад 100 млрд доларів, 61,4 млрд з яких призначені для України, а решта – для Ізраїлю. Водночас республіканці виступили проти спільного пакета допомоги та висунули законопроект про надання допомоги тільки Ізраїлю. Його, своєю чергою, 7 листопада заблокували вже демократи.