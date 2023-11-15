Сенат США уточнив дату розгляду допомоги Україні
Сенат Сполучених Штатів Америки розглядатиме надання комбінованої допомоги Ізраїлю, Україні, Тайваню приблизно через тиждень. За словами лідера більшості в Сенаті США Чака Шумера, надання пакета допомоги буде розглядатися після Дня подяки, повідомило CNN у середу, 15 листопада.
«Я дуже сильно хочу, щоб усі чотири запити президента були схвалені – щодо України, Ізраїлю, гуманітарного та індійсько-тихоокеанського питань. І ми будемо дуже наполегливо працювати, щоб цього досягти», – заявив Чак Шумер.
За словами Шумера, всі чотири запити вже мають підтримку обох партій у Палаті представників. Розгляд пакета допомоги відбудеться після Дні подяки, тобто, після 23 листопада.
Нагадаємо, наприкінці жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткову допомогу в понад 100 млрд доларів, 61,4 млрд з яких призначені для України, а решта – для Ізраїлю. Водночас республіканці виступили проти спільного пакета допомоги та висунули законопроект про надання допомоги тільки Ізраїлю. Його, своєю чергою, 7 листопада заблокували вже демократи.