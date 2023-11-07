Представники Демократичної партії США в Сенаті 7 листопада заблокували спробу республіканців швидко схвалити законопроект про надання екстреної допомоги Ізраїлю, який не передбачав підтримки України. Про це пише Reuters.

Минулого тижня цей законопроект ухвалила Палата представників США.

Демократи наголошували на важливості надання допомоги Україні, а також Ізраїлю, на додаток до гуманітарної допомоги, фінансування убезпечення кордону та грошей для протидії імовірній ескалації конфлікту в Індійсько-Тихоокеанському регіоні зі сторони Китаю. Саме це передбачає запит на додаткове фінансування на понад 100 млрд доларів, який раніше до Конгресу надіслав президент Джо Байден.

Вони також звинуватили республіканців у тому, що ті грають у політику з кризою в Ізраїлі, затримуючи допомогу єврейській державі, пов’язуючи її зі скороченням фінансування Служби внутрішніх доходів, улюбленої мішені республіканців, замість того, щоб підготувати двопартійний законопроєкт.

«Наші союзники в Україні можуть дозволити собі затримку не більше, ніж наші союзники в Ізраїлі», – сказала сенаторка Патті Мюррей, яка очолює Комітет Сенату з асигнувань.

Закон має ухвалити підконтрольний демократам Сенат, а також підписати Байден. Раніше Білий дім заявив, що президент ветуватиме законопроект, якщо він не передбачає допомоги Україні. Журналісти зазначають, що лідери Сенату пишуть власний законопроект про додаткове фінансування і хочуть представити його вже цього тижня.

Як інформував ZAXID.NET, президент США Джо Байден у жовтні запросив у Конгресу додаткове фінансування на понад 100 млрд доларів. З цих коштів для України передбачалося 61,4 млрд, а 14,3 млрд доларів — для Ізраїлю. Згідно з цим запитом, частину грошей мають спрямувати на додаткове озброєння та обладнання, а також поповнити запаси Міноборони США, витрачені на підтримку українців.

Однак, новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що республіканці у Палаті представників США хочуть розглядати надання військової допомоги для України та Ізраїлю окремо.