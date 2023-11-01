У Білому домі вважають, що політизація інтересів національної безпеки неприпустима

Президент США Джозеф Байден накладе вето на запропонований республіканцями в Палаті представників законопроект про надання допомоги лише Ізраїлю – без України. Заяву опублікувало Адміністративно-бюджетне управління Білого дому увечері 31 жовтня, повідомляє Bloomberg.

Ідеться про законопроект на 14,3 млрд доларів, згідно з яким допомога Ізраїлю оплачуватиметься коштом скорочення фінансування Служби внутрішніх доходів. Також він відокремлює допомогу від ширшого запиту Байдена на надзвичайне фінансування, який включає гроші й для України.

У Білому домі вважають, що ухвалення документа «не відповідає нагальності моменту, поглиблює розбіжності й серйозно підриваючи історичну двопартійну підтримку безпеки Ізраїлю».

За законопроект виступає новий спікер Палати представників Майк Джонсон, який хоче відокремити будь-яку допомогу Києву й уже зіткнувся з жорсткою двопартійною опозицією в Сенаті. Голосування має відбутися у четвер, 2 листопада.

Тим часом прес-секретарка Білого Дому Карін Жан-П'єр оприлюднила заяву президента США про неприпустимість «політизації питань національної безпеки», адресовану палаті Республіканців у Конгресі США.

«Політизація інтересів нашої національної безпеки неприпустима. Вимога змін у задоволенні основних потреб національної безпеки Сполучених Штатів, таких як підтримка Ізраїлю, та захист України від звірств та російського імперіалізму, була б розривом із нормальним двопартійним процесом і могла б мати руйнівні наслідки для нашої безпеки», – цитує Жан-П'єр сайт Білого Дому.

Також вона зазначила, що існує «тверда двопартійна угода» про те, що в прямих інтересах національної безпеки США «допомогти Україні захистити свій суверенітет від жахливих злочинів, які скоюють російські війська проти тисяч невинних цивільних осіб».

«Ці звірства включають огидне використання зґвалтувань як зброї, а також викрадення та примусову депортацію тисяч українських дітей», – наголосила прес-секретарка.

Нагадаємо, 20 жовтня Білий дім дав запит у Конгресу майже 106 млрд доларів для України, Ізраїлю та інших пріоритетних сфер. Запит для України включає 61,4 млрд доларів, зокрема 44,4 млрд доларів на постачання обладнання Пентагону, поповнення запасів зброї та іншу військову підтримку.

Новопризначений спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступає за те, щоб допомога Україні розглядалась окремо від пакету допомоги Ізраїлю. В той час, як лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл переконаний, що ініціативи потрібно об'єднати. Як Джонсон, так і Макконнелл підтримують надання допомоги США Україні.