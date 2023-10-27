Республіканці у Палаті представників США хочуть розглядати надання військової допомоги для України та Ізраїлю окремо. Про це заявив новопризначений спікер палати Майкл Джонсон 26 жовтня, пише «Європейська правда» з посиланням на Bloomberg.

«Наш консенсус серед республіканців Палати представників полягає в тому, що нам потрібно розділити ці питання на дві частини», – сказав Джонсон.

Спікер додав, що передав це повідомлення представникам Білого дому після зустрічі з президентом США Джо Байденом. Джонсон заявив, що США не залишать Україну, і що перемога Росії в Україні підбадьорить не лише Росію, але й Китай щодо Тайваню.

«Ми не можемо дозволити Владіміру Путіну перемогти в Україні, тому що я не вірю, що він на цьому зупиниться», – сказав Джонсон.

Однак він додав, що допомога Україні вимагатиме більшої підзвітності щодо вже витрачених грошей.

«Ізраїль – це окрема тема. Але є річ, яка відрізняє республіканців Палати представників від іншої команди. Ми збираємося знайти виплати в бюджеті. Ми не просто друкуємо гроші, щоб відправити їх за кордон. Ми збираємося фінансувати скорочення в інших сферах, щоб зробити це», – зазначив спікер.

Спікер також сказав, що республіканці Палати представників запропонують Ізраїлю пакет на суму 14,5 млрд доларів, що трохи більше, ніж просила адміністрація Байдена.

Зазначимо, що Байден 20 жовтня запросив у Конгресу додаткового фінансування на понад 100 млрд доларів, зокрема, для допомоги Україні та Ізраїлю. Тоді ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена просить схвалити виділення 61,4 млрд доларів для України та 4,3 млрд доларів для Ізраїлю.