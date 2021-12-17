Медики восьмої лікарні 1 ТМО розповіли про наслідки коронавірусної недуги. Вони фіксують збільшення кількості пацієнтів із болем у суглобах. Переважно всі з них, хто має такі скарги, перехворіли коронавірусом.

Минулого тижня у Першому територіальному медичному об'єднанні прооперували жінку, яка сповна відчула на собі наслідки коронавірусної інфекції. Їй було важко ходити — розвинувся артроз тазостегнового суглоба.

55-річна пані Орися – пацієнтка 8-ї лікарні. У неї близько року тому почали боліти кульшові суглоби – медики діагностували коксартроз. Щоб недуга повністю не знерухомила жінку, довелося робити протезування двох суглобів.

«Дуже важко було ходити, взагалі вже не могла навіть рухатися. Вчора минув тиждень, я сьогодні гарно рухаюся, я дуже щаслива. Коли людина рухається своїми ногами – це просто щастя», – розповідає пацієнтка Орися Спутаник.

Медики кажуть, що найімовірніше суглоби жінки знищилися внаслідок коронавірусу. Мовляв, це таке ускладнення. Болі почали турбувати пані Орисю за кілька місяців після недуги.

«На коронавірус я захворіла перший раз у січні. Тоді у нас ще не знали, що це Covid-19. Його в Україні ще не було виявлено. Але симптоми, як після того мені дільничний лікар сказав, подібні під час коронавірусу. Після того мені ще три місяці було важко дихати. Я обдумала все, що може мені дати ускладнення на суглоби. Кажуть про спадковість, але генетичної схильності в мене нема, травм не було, ніколи ніяких проблем ні з чим не було», – каже пацієнтка восьмої лікарні Першого ТМО Орися Спутаник.

В час коронавірусу медики восьмої лікарні почали зауважувати різке збільшення пацієнтів із болем в суглобах. До пандемії там робили 5-10 протезувань хворих суглобів в рік, а тепер – стільки ж у місяць. Серед пацієнтів – здебільшого ті, хто хворіли на коронавірус.

«За нашими спостереженнями, розвиток цього захворювання в межах від шести місяців до року часу. Це захворювання називається аваскулярний некроз. Виникнення його провокує тромбоз дрібних гілок, тромбоз капілярного русла, яке кровопостачає кістки. І коли порушується зв'язок між харчуванням клітин кісткової маси, відбувається відмирання тих клітин. Якщо не пролікувати цю проблему, це закінчується інвалідністю», – розповідає завідувач відділення травматології восьмої лікарні Першого ТМО Юрій Вовчко.

Найпоширенішими ускладненнями під час останньої хвилі стали тромби у різних ділянках людського організму.

«Якщо говорити про основні з них – це гостре порушення мозкового кровообігу або ішемічний інсульт, це тромбоемболія легеневої артерії. Це тромбоз мезентеріальних судин і тромбоз судин нижніх кінцівок», – каже медичний директор восьмої лікарні Першого ТМО Максим Павлов.

Щоб вберегти себе від ускладнень коронавірусу, медики закликають вакцинуватися. Адже, кажуть, у щеплених пацієнтів ймовірність тяжких наслідків недуги низька. А людям із груп ризику вкрай необхідно зробити бустерну дозу – це допоможе підсилити імунітет.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter