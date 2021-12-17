На щастя, хірургу Гнату Геричу (справа) вдалося вчасно виявити ускладнення у мешканця Стрия

Коронавірус провокує у хворих різноманітні ускладнення, навіть такі, яких досі не фіксували. У 68-річного мешканця Стрия діагностували рідкісне ускладнення, яке виникнуло після коронавірусної інфекції – мультифокальний тромбоз ниркових та селезінкових артерій. У Львові з такими ускладнення лікарі ще не зустрічалися. У світовій медичній практиці зафіксовано наразі десять схожих випадків.

68-річний Володимир зі Стрия вже майже вилікувався від коронавірусу, але йому дошкуляли гострі болі у животі. Встановити їх причину не вдавалося і чоловіка скерували до Львова, у лікарню Першого територіального медичного об’єднання.

Обстеження, у тому числі і комп’ютерна томографія (КТ) показало, що у чоловіка тромби відразу у трьох органах – нирках і селезінці. Через них почалося поступове відмирання частинок цих органів. Таке хірургічне ускладнення коронавірусної інфекції у світі називають мультифокальним тромбозом ниркових та селезінкових артерій. Таких ускладнень у світі, за словами завідувача хірургічного відділення №1 лікарні ТМО Гнат Герич наразі зафіксовано небагато – всього десять.

«Соvid-19 має специфічний вплив на організм. Він руйнує ендотелій — внутрішню вистілку кровоносних судин. І через згущення крові утворюються тромби. Вони ж блокують кровопостачання до органів, призводячи до поступового припинення їхніх функцій», – каже Гнат Герич.

На щастя, 68-річному стриянину вчасно поставили діагноз і йому вдалося обійтися лише медикаментозним лікуванням. За допомогою спеціального апарата – інфузомата препарати для розрідження крові рівномірно та цілодобово вводять пацієнту. А найсучасніший апарат контролю системи гемостазу - тромбоеластометр Rotem дозволяє у автоматичному он-лайн режимі регулювати необхідне дозування ліків, підбирати їх комбінацію та контролювати процес лікування.

Лікарям вдалося призупинити розвиток ускладнення. Після двох тижнів лікування чоловіка виписали з лікарні додому. Та він і надалі буде на контролі у спеціалістів.

Останні хвилі коронавірусу, як твердять лікарі, є дедалі агресивнішими, призводять до різноманітних ускладнень: уражень серцево-судинної та нервової систем, головного мозку, панкреатиту, плевриту, пневмоній, тромбозів тощо.

«Ускладнення коронавірусу важко передбачити, але щоб їх розвивалося якнайменше, пацієнти після лікування повинні чітко дотримуватися рекомендацій лікарів і при виникненні незрозумілого болю, тривожних симптомів відразу звертатися до лікарів, щоб можна було вчасно виявити ускладнення і розпочати його лікування», – каже Гнат Герич.