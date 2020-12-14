Хворі, що перенесли коронавірус, нерідко після лікування потрапляють на операційний стіл

Останнім часом у львівській Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги значно побільшало пацієнтів з віддаленими ускладненнями, які виникають після лікування коронавірусної інфекції. Це – важке запалення кишківника. Значна частина пацієнтів відразу потрапляє на операційний стіл. Є й такі, яким допомогти практично неможливо, повідомив ZAXID.NET завідувач I хірургічного відділення лікарні Гнат Герич.

«Зараз до лікарні звертається велика кількість пацієнтів з ускладненнями, які виникають після лікування коронавірусної інфекції. У них діагностують псевдомембранозний або антибіотикоасоційований коліт – це важке запалення кишківника, яке виникає через тривале вживання антибіотиків. Флора кишківника сильно уражена, що призводить до посиленого розмноження патологічних бактерій. У таких пацієнтів виникають важка діарея (15-20 випорожнень за день), зневоднення, виразки, кровотечі, а нерідко й перфорація (розрив) кишки», – каже Гнат Герич.

Найчастіше до лікарні потрапляють пацієнти, яким за 50 років. За словами хірурга, вони лікували коронавірус амбулаторно і вживали антибіотики. Одні призначали собі антибіотикотерапію за порадою знайомих, іншим антибіотики порадив вживати з першого дня появи симптомів сімейний лікар.

Деякі пацієнти, лікуючи коронавірус, вживали три види антибіотиків, чим суттєво підірвали своє здоров’я. Коронавірус вони побороли, але ускладнення, що виникли після такого лікування, багатьох вкладають на операційний стіл.

Пацієнти скаржаться на спазми в животі, у них виникають закрепи або важка діарея, через що страждає кишківник. У ньому інколи утворюються виразки, нерідко глибокі і виникають кишкові кровотечі. У запущених випадках кишка може тріснути, її вміст потрапляє у черевну порожнину і виникає перитоніт (запалення черевної порожнини), септичний шок. Такі хворі відразу потрапляють в операційну. І, на жаль, врятувати вдається не всіх.

Аби уникнути важких ускладнень після лікування коронавірусу, хірург радить: перше, не вживати антибіотиків на свій розсуд, з метою запобігання ускладненням тощо. Бо коронавірус викликається вірусом, а антибіотики на вірус не діють. Їх призначають лише тоді, коли приєднується бактеріальна інфекція. І призначити антибіотики має виключно лікар.

Хірурги також звертаються до сімейних лікарів з проханням виважено призначати антибіотики, лише тоді, коли без них дійсно не обійтися. Значна частина пацієнтів, які потрапили до лікарень з ускладненнями, кажуть, що їм антибіотики сімейний лікар призначив відразу, як тільки прийшов позитивний ПЛР-тест.

Друге. Якщо після лікування коронавірусної інфекції у пацієнтів через деякий час виникли спазми у животі, закрепи чи діарея, і з тим важко впоратися в домашніх умовах, не треба терпіти біль і чекати, поки все минеться, а звертатися у медичні заклади, аби не допустити запущених випадків ускладнень.

«Найближчим часом через неконтрольоване вживання антибіотиків, що спостерігається під час пандемії коронавірус, прогнозують іншу велику проблему – антибіотикорезистентність. Антибіотики стають нечутливими до інфекцій, а нові форми антибіотиків не встигають виробляти. І може виникнути ситуація, що не буде чим лікувати бактерійні захворювання», – каже Гнат Герич.

До слова, раніше лікарі попереджали, що після перенесеного коронавірусу доволі часто у хворих утворюються тромби, тож після лікування таким людям ще тривалий час (до трьох місяців) слід вживати кроворозріджуючі препарати.