Сергій Притула надіслав Ілону Маску книгу з історії України

Волонтер Сергій Притула відправив американському підприємцю Ілону Маску підручник з історії України. Про це сам Притула 12 жовтня повідомив у Twitter.

«Книга з історії України авторства Романа Піняжка відправилась до тебе, Ілон Маск. Сподіваюся, це допоможе тобі зрозуміти, чому капітуляція перед російською імперією зла не є варіантом для українців!», – написав Сергій Притула.

Загалом за добу на підручник, вартістю біля 700 грн, вдалось зібрати 2,3 млн грн. Решту зібраних коштів витратять на радіостанції Motorola R7 для Збройних Сил України.

Автор виданої в 2015 році «Історії Держави Української» – львів'янин Роман Піняжко. За його словами, в книзі він відобразив ключові постаті та події, які вплинули на формування політичної самосвідомості української нації, корото і стисло виклав найбільш віхові історичні події та головні фундаментальні процеси формування Української держави. Книга перекладена англійською, російською та сербською мовами.

2 жовтня Ілон Маск опублікував у своєму Twitter низку твітів щодо «пропозицій миру» та закінчення війни Росії проти України. Серед його пропозицій були повторне «голосування» в анексованих Росією регіонах під наглядом ООН, остаточне входження Криму у склад РФ і нейтральний статус України. Після цього Маск не заспокоївся і продовжив свої пропозиції щодо «миру», аргументуючи їх «бажанням уникнути ядерної війни».

У коментарі до Маска прийшло багато обурених українців. Президент Володимир Зеленський у відповідь запитав, який Ілон Маск усім подобається більше – той, який підтримує Україну, чи той, який підтримує Росію.

Сергій Притула в коментарях вирішив допомогти Маску стати більш обізнаним в історії та запропонував українцям купити підручник для винахідника.

«Ілоне, здається, ви пропустили багато уроків історії, зосередившись на космосі та електромобілях. Ваші пропозиції схожі на путінські. Ми, українці, знаємо історію і цінуємо своє майбутнє. Ми хочемо зробити подарунок для Ілона Маска – підручник з історії. Ми купимо йому підручник. Усі гроші, що залишилися, підуть на тих, хто зараз творить історію вільного світу – Збройні сили України», – зазначив Притула.

2 жовтня Притула оголосив збір грошей на книжку з історії для Ілона Маска. За добу вдалось зібрати 2,3 млн грн.