Президент Володимир Зеленський хоче, щоб найкращі викладачі майбутнього «Президентського університету» отримували 4 тис. «доларів чи євро». Про можливу заробітну плату міністр освіти Сергій Шкарлет розповів в інтерв’ю «Радіо Свободі».

«Коли з президентом говорили, то він сказав, що ми хоча би для найкращих маємо виконати ту зарплату в ті 4 тисячі, хоча би стартувати з цього. Але це будуть кращі, які спроможні», – розповів він.

Скільки отримуватимуть інші викладачі майбутнього університету, міністр не уточнив.

Зазначимо, що команда Володимира Зеленьського перед президентськими виборами якось пропонувала підвищити зарплати українським вчителям до 4 тис. доларів (близько 108 тис. грн).

Наразі посадовий оклад молодого вчителя з 1 січня 2021 становить 4859 грн (на 809 грн більше, ніж було з вересня 2020 року), вчителя вищої категорії – 6461 (на 1076 більше, ніж з вересня 2020 року). Водночас Міносвіти стверджує, що заробітна плата вчителів також має зрости і в липні 2021 року.

Що відомо про створення «Президентського університету»

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 31 травня, підписав указ про заснування «Президентського університету», який, за його словами, готуватиме «людей майбутнього».

Університет має стати сучасним інноваційним освітнім та науковим центром, що, зокрема, забезпечить підготовку лідерів для стратегічних галузей розвитку держави, «готових до викликів сучасного мінливого світу», повідомляв Офіс президента.

Вартість будівництва «Президентський університету» становитиме 7,2 млрд грн. Його планують побудувати до 2023 року.