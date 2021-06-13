Міністр освіти заявив, що МОН не отримувало скарг щодо дисертації Ківи
Журналіст Bihus.info Данило Мокрик заяву Сергія Шкалета заперечив
Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що МОН не отримало жодної інформації про порушення в дисертації нардепа від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви. Журналіст Bihus.info Данило Мокрик це заперечує.
«Ви знаєте, дуже багато спротиву у соцмережах. Жодного заперечення до Міносвіти взагалі не надійшло. І навіть сьогодні, коли справа по дисертації надійшла, ніяких фактів, нічого немає», – заявив Шкарлет під час інтерв’ю «Радіо Свободі» 12 червня.
Він додав, що документи на експертизу зайшли в Міністерство освіти лише 12 червня.
«Якщо у когось є якісь підтвердження одного, другого, третього, офіційно людина має підписатися, що в нього є, не просто з соцмереж кинути знеособлену інформацію, бо це ж анонімка об’єктивно», – заявив він.
Після опублікованого інтерв’ю журналіст Bihus.Info Данило Мокрик написав у Facebook, що міністр освіти сказав неправду.
«Це – брехня. Через декілька днів після захисту ми з юристами Bihus.Info скерували до МОНу заяву, в якій вказали на всі основні порушення в дисертації. З Міністерства отримали відповідь, що відомості будуть враховані», – написав він.
Захист кандидатської дисертації Іллі Киви
Нардеп від проросійської партії ОПЗЖ Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління на тему «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)» 26 квітня 2021 року.
Захист відбувався у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості. Журналістів на нього пропускали за списками, які погоджував помічник народного депутата. Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала «За».
Журналісти Bihus.info, які проаналізували роботу депутата, виявили, що у своїй кандидатській дисертації Кива використав довідку з фейковим підписом та вказав наукові конференції, в яких не брав участі.
Цей інцидент викликав обурення у освітній спільності. Зокрема, на знак протесту свої дипломи кандидата наук показово спалили львівський лікар Олександр Ябчанко та черкаський науковець Іван Подолян.