Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що МОН не отримало жодної інформації про порушення в дисертації нардепа від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви. Журналіст Bihus.info Данило Мокрик це заперечує.

«Ви знаєте, дуже багато спротиву у соцмережах. Жодного заперечення до Міносвіти взагалі не надійшло. І навіть сьогодні, коли справа по дисертації надійшла, ніяких фактів, нічого немає», – заявив Шкарлет під час інтерв’ю «Радіо Свободі» 12 червня.

Він додав, що документи на експертизу зайшли в Міністерство освіти лише 12 червня.

«Якщо у когось є якісь підтвердження одного, другого, третього, офіційно людина має підписатися, що в нього є, не просто з соцмереж кинути знеособлену інформацію, бо це ж анонімка об’єктивно», – заявив він.

Після опублікованого інтерв’ю журналіст Bihus.Info Данило Мокрик написав у Facebook, що міністр освіти сказав неправду.

«Це – брехня. Через декілька днів після захисту ми з юристами Bihus.Info скерували до МОНу заяву, в якій вказали на всі основні порушення в дисертації. З Міністерства отримали відповідь, що відомості будуть враховані», – написав він.

Захист кандидатської дисертації Іллі Киви

Нардеп від проросійської партії ОПЗЖ Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління на тему «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)» 26 квітня 2021 року.

Захист відбувався у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості. Журналістів на нього пропускали за списками, які погоджував помічник народного депутата. Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала «За».

Журналісти Bihus.info, які проаналізували роботу депутата, виявили, що у своїй кандидатській дисертації Кива використав довідку з фейковим підписом та вказав наукові конференції, в яких не брав участі.

Цей інцидент викликав обурення у освітній спільності. Зокрема, на знак протесту свої дипломи кандидата наук показово спалили львівський лікар Олександр Ябчанко та черкаський науковець Іван Подолян.