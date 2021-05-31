У Києві готуються побудувати «Президентський університет». Вартість його будівництва становитиме 7,2 млрд грн, повідомив у понеділок, 31 травня, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет на форумі «Україна 30. Освіта і наука».

За його словами, «Президентський університет» буде розташований на території Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ) в Києві. «Територіально локація - це 16 га на ВДНГ... В цілому розвиток “Президентського університету” спільно з біокластером і біоклінікою є логічним завершенням просторового розвитку території ВДНГ для того, щоб студенти мали можливість користуватися всіма об'єктами інфраструктури одночасно», – процитувала Шкарлета агенція «Інтерфакс-Україна».

Якою буде площа «Президентського університету» і що на ній побудують

Територія університету займатиме 16 га, загальна площа забудови – 25,8 тис. кв. м. На його території буде:

11 кампусів (серед яких п'ять профільних наукових кампусів);

адміністративний корпус;

апарт-готель для студентів;

апарт-готель для педагогів;

лікарня;

дипломатична служба;

корпус з офісами іноземних компаній.

Що відомо про створення «Президентського університету»

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 31 травня, підписав указ про заснування «Президентського університету», який, за його словами, готуватиме «людей майбутнього». Вперше Зеленський анонсував створення в Україні нового університету ще 11 травня. Університет має стати сучасним інноваційним освітнім та науковим центром, що, зокрема, забезпечить підготовку лідерів для стратегічних галузей розвитку держави, «готових до викликів сучасного мінливого світу», повідомив Офіс президента.

Що навчатимуть у «Президентському університеті»

За інформацією прес-служби президента, освітній процес у Президентському університеті будуватиметься на основі спеціальностей, які становлять основу 6-го технологічного укладу, формують науково-технічний прогрес та дають змогу підготувати професіоналів найвищого рівня. Це інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект, нанотехнології, аерокосмічні, енергетичні технології, біотехнології та науки про здоров’я, глобалізацію та міжнародні комунікації.

Крім надання професійних знань, університет забезпечуватиме збалансований розвиток студента як особистості, здатної впроваджувати власні науково-технічні розробки та підприємницькі ініціативи.

До університету відбиратимуть найкращих випускників. Перший набір становитиме 120 осіб (шість напрямків по 20 студентів), а в найближчі п’ять років їхня кількість має зрости до 600.

До викладання в університеті запрошуватимуть найкращих українських фахівців, а у процесі викладання застосовуватимуться найсучасніші методики (ключовий принцип: 30% теорії та 70% практики). Також до навчального процесу залучать іноземних викладачів та експертів.

Планується впровадження гарантованого працевлаштування випускників університету, зокрема, у провідних державних компаніях, дослідницьких та наукових установах, центральних органах влади.

«Держава та партнери університету гарантуватимуть студентам національне та міжнародне стажування. Буде передбачена можливість компенсації вартості навчання з боку роботодавця. Університет, держава та партнерський бізнес забезпечать студентам реалізацію власних наукових розробок та їх подальшу комерціалізацію», – наголосили у прес-службі президента.