Президент України Володимир Зеленський анонсував відкриття університету з підготовки державних фахівців у сфері безпеки. Про це він повідомив у рамках форуму «Україна 30», повідомили «Українські новини».

«Ми будемо відкривати новий потужний університет. Офіційно ми ще не виходили до суспільства з цим, але його презентація практично готова. У цьому університеті будуть саме професії, пов'язані з безпекою держави і людини. Кібербезпека – один з головних факультетів цього університету», – сказав він.

За словами президента, цей навчальний заклад планується обладнати сучасними лабораторіями, кібер- і біохімічними центрами. Для навчання в університеті, за словами Зеленського, будуть відбиратися «найкращі діти».

Також голова держави заявив, що студенти цього закладу отримуватимуть дуже високі стипендії і «буде потужний відбір викладачів».

Викладати у новому університеті будуть насамперед українці, але також планується залучати фахівців з-за кордону. За словами Зеленського, всі вони будуть отримувати дуже високу зарплату.

Президент також наголосив, що випускники університету повинні будуть працювати на державу.