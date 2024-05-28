Нововолинський міський суд виніс вирок Денису Комарчуку за серію крідіжок і грабежів, які він здійснював на кладовищі. Обвинувачений щонайменше вісім разів цупив речі місцевих жителів, які приходили прибирати могили. За це йому призначили 4,5 роки тюрми.

Як йдеться у вироку від 24 травня, раніше засуджений за майнові злочини Денис Комарчук у вересні 2021 року прийшов на кладовище міста Нововолинськ, де поблизу однієї з могил саме прибирала жінка. Як тільки вона пішла виносити суху траву, обвинувачений схопив її пакет, в якому був гаманець і телефон, і втік. Згодом чоловік вкрав ще дві сумки та два рюкзаки в місцевих жительок, розбив скло у двох припаркованих біля кладовища автомобілів, звідки також викрав гроші та цінні речі, пограбував неподалік розташовану дачу. Одного разу Дениса Комарчука помітила одна з потерпілих і намагалася його наздогнати – безрезультатно.

Зловмисник здав ювелірні вироби й чужі телефони у ломбард. Коли він перебував напідпитку, то сам розповів знайомому, що обкрадав людей на кладовищі. Втім, у суді свою вину не визнав.

Суддя Микола Ушаков визнав Дениса Комарчука винним за ч.1,2,3 ст. 185 та ч.2 ст.186 ККУ (крадіжка, вчинена повторно із проникненням у житло, грабіж) і призначив 4,5 роки позбавлення волі. Початок відбування строку обчислюватимуть з моменту його затримання, тобто з 9 листопада 2021 року.