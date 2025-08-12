Окрім пасинкування, у серпні доцільно провести профілактичну обробку

Серпень – важливий період для винограду, адже саме зараз ягоди починають активно дозрівати й набирати колір. У цей час від правильного догляду залежить не лише смак, а й об’єм врожаю. Один із ключових прийомів – пасинкування, яке допомагає покращити циркуляцію повітря, освітлення куща та прискорює дозрівання плодів. Як його правильно проводити розповідає автор каналу «Садівництво».

Як правильно проводити пасинкування

Пасинки обрізають так, щоб на кожному залишалося 1-2 листочки. Це сприяє кращому доступу світла, покращує провітрюваність і дозволяє уникнути загущення крони. Завдяки цьому ягоди дозрівають швидше, набувають яскравішого смаку й аромату, а також знижується ризик грибкових захворювань.

Видаляти всі пасинки повністю не варто. У разі пошкодження основних пагонів вони можуть дати додатковий урожай. Пасинки другого порядку рекомендується прищипувати над одним-двома листками, щоб стимулювати розвиток нових плодових гілочок.

Окрім пасинкування, у серпні доцільно провести профілактичну обробку винограду від хвороб і шкідників. Важливо уникати застосування хімікатів на етапі дозрівання, адже ягоди здатні вбирати залишки речовин. У цей час краще використовувати безпечні засоби натурального походження або з домашньої аптечки.