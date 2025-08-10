Підживлення можна проводити кожні два тижні

У серпні виноград активно дозріває, формуючи соковиті й смачні ягоди. Саме в цей час важливо не лише контролювати полив, а й забезпечити рослину підживленням, яке покращить якість врожаю та зміцнить лозу перед зимівлею. Чим підживити виноград пише «24 Канал».

Чому серпневе підживлення таке важливе

Наприкінці літа кущі винограду готуються до завершення вегетаційного періоду. У цей момент відбувається накопичення цукрів у ягодах, дозрівання гілок і закладка майбутнього врожаю. Для цього лозі необхідні такі елементи, як фосфор і калій. Вони не лише покращують смакові якості винограду, а й допомагають деревині визріти, а кореням – зміцнитися перед зимовими холодами.

Найкращі добрива для винограду в серпні

Підживлення можна проводити кожні два тижні, чергуючи мінеральні та органічні склади. Ось кілька перевірених варіантів:

Мінеральне підживлення

Монофосфат калію – комплексне добриво з високим вмістом калію та фосфору. Розчиніть 1 ст. ложку у 10 літрах води та внесіть під кожен дорослий кущ. Альтернатива: суміш сульфату калію (20 г) і суперфосфату (20 г) на 10 л води. Суперфосфат попередньо потрібно розчинити у гарячій воді.

Органічне підживлення