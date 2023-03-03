Загалом клініка Protez Foundation протезувала 146 українців, які втратили кінцівки внаслідок війни

У Сваляві відкрили сервісний центр благодійного фонду Protez Foundation, який безкоштовно протезує поранених українських військових у США. У новий сервісний центр у Сваляві можуть звертатися військові, які раніше отримали протезування у клініці Protez Foundation для налаштування, обслуговування чи заміни протезу.

Як повідомляє місцеве видання «Район. Свалява», відкриття центру відбулося у середу, 1 березня, на вулиці Набережній 14/61. Центр відкрили для того, щоб допомагати пацієнтам, які вже отримали протезування, слідкувати за станом здоров’я та, за потреби, налаштовувати, обслуговувати чи заміняти протези без додаткових поїздок у США, де розташована основна клініка.

Як зазначає «Суспільне», наразі вже 146 пацієнтів України вже отримали безкоштовні протези в клініці благодійного в США. Це – військові та цивільні, які були травмовані внаслідок військових дій. «Ми відкрили філію, щоб наші солдати, котрі повертаються з протезування, проходили тут реабілітацію, а також отримали сервісне обслуговування до того часу, поки ми будемо існувати, тобто вони безкоштовно можуть отримувати запчастини та корекцію протезів. Ми повністю оплачуємо. Як я завжди говорю: «ваш вихід з госпіталю і вхід — ми повністю оплачуємо». Тобто вони ні на що не витрачають гроші», — зазначив один із засновників Protez Foundation Юрій Арошидзе.

Протези для військових та цивільних, котрі втратили ноги та руки під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, робить та встановлює лікар-протезист Яків Градинар. Чоловік родом із Закарпатської області, а декілька років живе в США. Робити та встановлювати протези Яків вчить працівників Свалявського центру, тут працюють двоє фізичних терапевтів та троє протезистів.

«Реабілітологи займаються, щоб м'язи були в тонусі, а хода правильною, щоб не було поганих звичок. Протезисти разом зі мною працюють, щоб налаштовувати протези й робити зміни в куксо-приймачі, тому що кукса в перший рік дуже змінюється», — розповів лікар Яків Градинар.

Зазначимо, Protez Foundation – благодійний фонд зі США, який безкоштовно допомагає українцям, які втратили кінцівки внаслідок війни, отримати протези. Співзасновниками благодійного фонду є українці за походженням Яків Градинар та Юрій Арошидзе.