Яворівський районний суд Львівщині виніс вирок молодшому сержанту Юлію У., який із автомата застрелив військового у туалеті. За умисне вбивство, якого обвинувачений не визнав, йому призначили 14,5 років тюрми, а також зобов’язали виплатити рідним вбитого 1,5 млн грн.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, випадок трапився на початку липня 2022 року. За даними слідства, молодший сержант із Львівщини Юлій У. перебував у запасному командному пункті, під виглядом перевірки території він зайшов у прибудову, де був облаштований туалет, та застрелив солдата із автомата Калашникова. У матеріалах справи вказано, що між обвинуваченим та загиблим був конфлікт через набої, які солдат не зміг отримати на складі.

Щодо молодшого сержанта порушили кримінальну справу за фактом умисного вбивства. У суді він свою провину не визнав. Він розповів, що вони мали охороняти об’єкт, щоб туди не заходили сторонні люди. Тієї ночі під час перевірки він побачив, що у господарському приміщенні горіло світло. Ніхто з військових не попередив його, що там перебуває солдат. Разом з ще одним військовим він зайшов у приміщення. Юлій У. заявив, що зайшов другим та не почув, що сказав того товариш, він почув якийсь звук та вистрелив. Сержант заявив, що «відреагував на можливу загрозу». У туалеті в цей час перебував солдат, який помер від вогнепального поранення у голову. Юлій У. стверджує, що у них із загиблим не було конфлікту через набої, а лише «робоча суперечка», бо солдат не виконав наказу генерала. Через кілька годин він сам повідомив поліцію про цей випадок.

Під час судового розгляду допитали кількох військових, зокрема й свідка, який разом з Юлієм У. обстежував територію тієї ночі. Свідок розповів, що до них в ангар прийшов Юлій У. та сказав, що на території є сторонні. Він дав йому автомат і вони вийшли з приміщення. У господарському приміщенні горіло світло, Юлій У. вистрелив у бік туалету та сказав йому, що «якщо він комусь щось скаже, то буде наступним». Він злякався, бо розумів, що йому погрожують.

Ще один свідок, до якого звернувся Юлій У. після того, як вистрелив у солдата, розповів суду, що на запитання для чого він це зробив, сержант відповів, що «так треба було». Інший свідок, командир однієї з військових частин, розповів, що дізнався про цей випадок по телефону, на запитання навіщо Юлій У. застрелив водія генерала, той сказав, що він «його дістав».

Цю справу розглядав суддя Дмитрій Поворозник, який дослідив усі матеріали, аргументи та покази свідків. На його думку, версію обвинуваченого, що він вистрелив, відреагувавши на загрозу, спростовують свідки. Зокрема, військовий, який разом із Юлієм У. оглядав територію, запевнив, що людина у туалеті жодної загрози не становила, а також обвинувачений «не зробив жодних дій, щоб з’ясувати, хто перебуває у приміщенні».

«Обвинувачений близько 10 секунд дивися в бік туалету, після цього різко підняв автомат і вистрелив в напрямку туалету. Потім розвернувся до нього і сказав, що якщо він комусь скаже, то буде наступним. Також він роздивлявся тіло убитого близько хвилини», – розповів свідок.

Інший свідок, якого Юлій У. розбудив після вчиненого, стверджував, що він загорнув тіло у килим та хотів його позбутись. Суд також взяв до уваги те, що обвинувачений не одразу звернувся у поліцію та приховував сліди злочину: змив кров на місці злочину, загорнув тіло у килим та хотів його вивезти, забрав гільзу.

Дмитрій Поворозник, аналізуючи усі докази у цій справі, визнав Юлія У. винним в умисному вбивстві, призначивши військовому 14,5 років тюрми. Термін відбування покарання рахуватимуть з моменту його затримання (4 липня 2022 року). Суд також зобов’язав засудженого виплатити мамі та дружині загиблого 1,5 млн грн моральної компенсації. Вирок ще можна оскаржити.