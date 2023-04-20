Відтепер у Латвії 9 травня заборонені будь-які публічні заходи, крім тих, що пов'язані з Днем Європи

Сейм Латвії у четвер, 20 квітня, у двох читаннях у терміновому порядку ухвалив закон «Про заборону проведення окремих публічних заходів 9 травня». Про це повідомляє видання Delfi.

Відтепер у Латвії 9 травня заборонені будь-які публічні заходи, крім тих, що пов'язані з Днем Європи.

Закон набере чинності наступного дня після оприлюднення.

Його мета – «не допустити загрози та приниження цінностей Латвії як демократичної та національної держави, у тому числі розколу суспільства, прославлення війни, військової агресії, тоталітаризму та насильства, а також спотвореного відображення історичних подій».

«Всім відомо, що 9 травня – це день, який певна частина суспільства використовує для прославлення тоталітарного та окупаційного режимів, і в наших інтересах запобігти подіям, які підривають наші цінності, розколюють суспільство, прославляють військову агресію та сприяють хибному висвітленню історичних подій», – заявила Ієва Бранте, голова Комісії Сейму з прав людини та зв’язків із громадськістю.

Законом дозволяється проводити 9 травня заходи, покликані висловити солідарність з українським народом та вшанувати пам’ять тих, хто постраждав та загинув в Україні внаслідок російської агресії.

Раніше передбачалося, що Сейм ухвалить рішення, згідно з яким цього року 9 травня буде оголошено днем пам'яті загиблих і постраждалих у війні в Україні, однак Комісія з прав людини і громадських справ підготувала альтернативний проект, який і був ухвалений.

Згідно із законом, на всій території Латвії 9 травня (протягом усієї доби) і до 7-ї години ранку 10 травня заборонено використання піротехніки. У публічному просторі на відкритому повітрі заборонено проведення святкових і розважальних заходів, маніфестацій, зібрань і пікетів.

Якщо для проведення таких заходів потрібен дозвіл від самоврядування, то воно не має права видавати такі дозволи.

У анотації до закону зазначається, що рішення ухвалено також на знак солідарності з народом України.