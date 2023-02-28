Нардепи пропонують внести зміни до свят 8 березня і 9 травня
В парламенті з’явився ще один законопроект, який стосується Міжнародного жіночого дня
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Група народних депутатів пропонує зробити 8 травня вихідним днем замість 9 травня, а 8 березня назвати Міжнародним днем захисту прав жінок. Відповідний законопроект 28 лютого зареєстрували у Верховній Раді, його співавторами стали понад 10 народних депутатів.
Як пише «Українська правда», законопроектом пропонують внести зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо святкових днів 8 березня та 9 травня.
Свято 8 березня щорічно відзначається у світі як день боротьби за права жінок. Організація Об'єднаних Націй з 1975 року відзначає цей день як Міжнародний жіночий день, а з 1975 року – також як Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.
«В Україні, з одного боку, 8 березня відзначається жіночими маршами та заходами, присвяченими правам жінок і рівності, однак, з іншого, – за застарілою радянською традицією певна частина суспільства цей день сприймає як "свято весни та краси". На нашу думку, таке сприйняття є стереотипним і нівелює суспільну та політичну природу цього свята», – йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.
Водночас, якщо закон ухвалять, цей день все одно залишиться вихідним.
Замість Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня, депутати пропонують зробити святковим днем 8 травня – День пам’яті та примирення. Водночас традиційні заходи 9 травня, згідно із законопроектом, відбуватимуться в робочий день.
Нагадаємо, у «Дії» запустили опитування, де українці можуть вирішити, чи залишати Міжнародний жіночий день 8 березня вихідним.
Раніше в парламенті зареєстрували законопроект, який пропонує замість 8 березня відзначати 25 лютого День української жінки.