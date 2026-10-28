Іноземним партнерам почали писати люди, що видавали себе за очільник Служби зовнішньої розвідки

Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров заявив, що західні дипломати та міжнародні партнери отримують повідомлення від його імені. Про це він повідомив у середу, 28 жовтня, на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами Умєрова, представникам дипломатичного корпусу та партнерам України пишуть невідомі люди, які від його імені намагаються отримати інформацію про міжнародні переговори, а також про роботу між Україною та партнерами.

«Прошу не відповідати на подібні повідомлення та не передавати жодної інформації, якщо є хоча б найменший сумнів щодо контакту. Якщо отримали підозріле повідомлення від мого імені – не вступайте у переписку та повідомте про це українську сторону», – написав Умєров.

На думку голови СЗР, шахрайські повідомлення зʼявилися на тлі активізації дипломатичних зусиль. Нагадаємо, наразі триває узгодження деталей та дати тристоронньої зустрічі представників України, США та Росії щодо припинення вогню.

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Зазначимо, це вже не перший раз, коли шахраї намагаються видати себе за Рустема Умєрова. У липні, коли Умєров обіймав посаду секретаря РНБО, російські пранкери Володимир Кузнєцов («Вован») і Олексій Столяров («Лексус») подзвонили раднику президента Литви з питань національної безпеки Дейвідасу Матульонісу від імені Умєрова. Той підтвердив, що дійсно розмовляв з ними, однак наголосив, що вважає ситуацію не пранком, а операцією російських спецслужб.