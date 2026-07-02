Дейвідас Матульоніс думав, що спілкується з Рустемом Умєровим

Російські пранкери Володимир Кузнєцов («Вован») і Олексій Столяров («Лексус») заявили, що розіграли старшого радника президента Литви з питань національної безпеки Дейвідаса Матульоніса. Сам литовський посадовець підтвердив факт розмови, однак наголосив, що вважає інцидент не жартом, а операцією російських спецслужб. Про це повідомив литовський портал Delfi 1 липня.

Росіяни оприлюднили аудіозапис, на якому Матульоніс розмовляє з одним із пранкерів, який представився секретарем Ради національної безпеки та оборони України Рустемом Умєровим. Основною темою розмови стали випадки потрапляння українських безпілотників до повітряного простору країн Балтії під час ударів по території Росії.

Головним своїм «викриттям» автори запису назвали те, що країни Балтії продовжують підтримувати Україну і не мають наміру публічно критикувати інциденти з дронами.

На записі чутно, що співрозмовники спілкувалися одне з одним англійською мовою. Пародист Умєрова висловив жаль через інциденти з українськими дронами, після чого Матульоніс уточнив, чи йдеться про випадки в Латвії та Естонії.

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«Так, маю на увазі ці випадки. Але, звичайно, я думаю, нам треба щось робити, щоб подібне не повторювалося», — сказав російський пранкер.

На запитання Матульоніса, що він планує робити, шахрай заявив, що Україна нібито вже вибачилась перед Естонією. Він також поцікавився позицією президента Литви Гітанаса Науседи щодо цієї ситуації.

«Як ви помітили, ми підтримуємо всі дії проти законних цілей у Росії. Але в Литві існує певне занепокоєння у зв’язку з проникненням українських безпілотників. Ми не хочемо критикувати, лише намагаємося сказати, що росіяни можуть використовувати це для додаткових провокацій проти нас. Така наша позиція», – пояснив Матульоніс і наголосив на необхідності залучити українських експертів для навчання місцевих фахівців виявляти та нейтралізувати дрони.

За його словами, Литва намагається придбати спеціальні радари, але закупівлі ще не оформлені, отримано лише кілька цих одиниць.

Окрім того, Дейвідас Матульоніс розповів, що найближчими днями президенти трьох країн Балтії планують провести дистанційну нараду, під час якої обговорять безпекове питання.

Пізніше радник Науседи підтвердив Delfi, що така телефонна розмова справді відбулася. Водночас він переконаний, що за нею стояли не звичайні пранкери, а російські спецслужби.

«Усе було зроблено дуже професійно. Було видно, що за допомогою ШІ були спроби підробити голос Умерова... Оскільки я з ним знайомий, то був практично впевнений, що розмовляю з ним», – сказав Матульоніс.

За його словами, наприкінці розмови співрозмовник запропонував підтримувати постійний контакт між радниками президентів країн Балтії. Саме після цього литовська сторона вирішила додатково перевірити автентичність дзвінка.

Спочатку здавалося, що телефонний номер справжній, однак згодом з’ясувалося, що збігалися лише чотири цифри.

«Ми консультувалися з українцями. Ви, можливо, помітили, була навіть заява Умерова про те, що шахраї, прикриваючись його ім’ям, намагаються отримати інформацію у чиновників європейських країн, відповідальних за безпеку», — нагадав Матульоніс.

За його словами, була думка поділитися цією історією, але в кінці вирішили, що достатньо заяви Умерова.

Зауважимо, російські пранкери «Вован» і «Лексус» неодноразово розігрували іноземних політиків та знаменитостей. Серед жертв їхніх жартів – принц Гаррі, Реджеп Тайїп Ердоган, Анджей Дуда, Борис Джонсон, Джорджа Мелоні, Олександр Усик та інші.

За словами Федеральної служби із захисту Конституції Німеччини, російські пранкери використовують телефонні розіграші для поширення фейкової інформації в інтересах керівництва Росії.