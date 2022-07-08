Правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке виманювало кошти у представників бізнесу нібито на потреби Збройних сил України. Його організував чоловік, який перебуває на території окупованої частини Луганщини.

Як повідомив у п’ятницю, 8 липня, голова Національної поліції Ігор Клименко, група шахраїв складалася із семи осіб. Організував їх та розробив схему громадянин, який перебуває на окупованій території Луганщини. Звідти він телефоном курував співорганізаторів.

За інформацією Клименка, поліція Одещини наразі затримала чотирьох підозрюваних – мешканців Дніпропетровщини, серед яких і 22-річна співорганізаторка злочинної групи.

Як уточнили в прокуратурі Одеської області, злочинна група, яка спеціалізувалась на заволодінні коштами бізнесменів з Одещини та інших областей України під приводом матеріальної підтримки армії, діяла з лютого у Дніпрі. Шахраї надсилали підроблені листи від імені керівництва обласних військових адміністрацій відповідних регіонів з проханням переказувати гроші як благодійну допомогу Збройним силам України. За інформацією прокуратури, жертвами схеми стали підприємці з Одещини, Вінниччини, Волині, Житомирщини, Київщини та Тернопільщини. Зазначимо, голова Нацполіції повідомив, що жертвами шахраїв стали підприємці з десятьох регіонів, але переліку не опублікував.

Кошти шахраї отримували на банківські картки, які заздалегідь оформлювали на підставних осіб. За інформацією прокуратури, в такий спосіб з лютого до липня вони ошукали понад 15 підприємців, спричинивши їм збитки на понад 1 млн грн. Клименко, у свою чергу, стверджує, що шахраям надійшло близько ста переказів у сумі від 10 тис. до 100 тис. грн.

Водночас Клименко зауважив, що слідство ще працює, тож кількість потерпілих та загальна сума збитків можуть значно збільшитися.

Також голова Нацполіції закликав перевіряти інформацію про збір коштів, аби гроші дійшли до тих, хто їх потребує.