У п’ятницю, 5 січня ведучий ZAXID.NET Новини Андрій Дрозда розповідає скандальну і важливу історію про те, як шахрайство з пожертвами для України найбільшого волонтерського фонду в Естонії обвалило рівень довіри до українського суспільства.

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Я детально розповідав про скандал з естонським фондом «Слава Україні» і його українськими партнерами фондом «Все для перемоги» у травні минулого року. Тоді ця історія зібрала сотні тисяч переглядів, а в її фігурантів таки відбулися обшуки в офісі у Львові. Однак відтоді мало що змінилося. Таке враження, що розслідування повільно спускають на гальмах. Водночас Олександр Чернов – головний свідок, який надав докази естонцям, що їх, імовірно, обкрадають на мільйони, перебуває під слідством за явно сфабрикованою справою про продаж зброї.

Щоб розібратися в тому, на якому етапі ситуація перебуває сьогодні, ми поговорили з членом наглядової ради фонду «Слава Україні» Ільмаром Рагом. Саме наглядова рада фонду завдяки інформатору з України виявила масштабні зловживання і повідомила про це поліцію та прокуратуру в Естонії. Як наслідок, директорка фонду Йоана Марія Лехтме була звільнена і склала мандат депутатки естонського парламенту.

Однак в Україні про цей скандал нібито забули. Ми нагадаємо, що партнером фонду «Слава Україні» став фонд «Все для перемоги», заснований колишнім львівським чиновником Геннадієм Васьківим. Він свого часу працював заступником мера Львова. Васьків також створив компанію «Ай Сі констракшн», яка працювала у тому ж офісі, що й благодійний фонд, і виконувала послуги для естонців із ремонту машин, замовлення продуктових наборів для військових і цивільних, замовлення з пошиву уніформи для ЗСУ.

Однак по суті ця компанія накручувала шалену маржу на своїх послугах посередника. Детальніше про це дивіться у випуску ZAXID.NET Новин із Андрієм Дроздою.