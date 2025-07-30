Арда Туран спробує повторити успіх першого поєдинку зі стамбульцями

У четвер, 31 липня, «Шахтар» у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи зіграє з турецьким «Бешикташем». Поєдинок відбудеться у польському Кракові й розпочнеться о 21:00 за київським часом.

«Гірники» потужно стартували у другому за силою єврокубку, розбивши за сумою двох матчів фінський «Ільвес» (6:0, 0:0). Дуель з «Бешикташем» стала першим серйозним викликом для Арди Турана, який влітку очолив донецький клуб. Принциповості протистоянню додавав той факт, що нинішній тренер «помаранчево-чорних» є легендою історичного опонента «Бешикташа» – «Галатасарая».

Стамбульці, які свій шлях у єврокубках розпочали у 2-му раунді кваліфікації, відверто здивували. У домашньому поєдинку підопічні Уле Гуннара Сульшера на очах власних вболівальників не зуміли зачепитися бодай за нічию, поступившись з рахунком 2:4. Легенда «Манчестер Юнайтед» після поразки звісно ж пообіцяв фанатам, що його команда пройде «Шахтар», однак якість гри турків наразі залишає бажати кращого.

Зрештою і статистика особистих зустрічей поки на боці донеччан. У доробку «Шахтаря» вже чотири перемоги над «Бешикташем» проти двох. Ще одного разу колективи розійшлись миром.

FAVBET фаворитом матчу-відповіді вважає «Шахтар». На перемогу українців дають 2,01, тоді як успіх турків оцінюють у 3,35. Нічия котирується в 3,85. Фахівці чекають великої кількості голів: стандартний «тотал 2,5 більше» становить 1,52, тоді як «тотал менше 2,5» – 2,51.

Найбільше м’ячів у «Шахтаря» чекають від Георгія Судакова (2,70) та Егіналдо (2,80). В «Бешикташі» ж роблять ставку на Рафу Сілву (3,10).

Де дивитися матч Ліги Європи між «Шахтарем» «Бешикташем»

В Україні наживо поєдинок буде показано на УПЛ ТБ. Упродовж гри працюватиме студія, де експерти й аналітики обговорюватимуть матч у прямому ефірі. У решті країн світу подивитися дуель між «Шахтарем» та «Бешикташем» можна буде на платформі Solidsport. Вартість передплати – 9 євро.