У четвер, 13 лютого, донецький «Шахтар» на навчально-тренувальних зборах в Туреччині зіграє контрольний матч з латвійським РФС. Гра відбудеться в Антальї та розпочнеться о 16:00 за київським часом. Це буде пʼятий спаринг команди Маріно Пушича зимового міжсезоння.

РФС добре знайомий українським уболівальникам, адже зовсім нещодавно зустрічався з київським «Динамо» (0:1) у завершальному матчі сезону в Лізі Європи. Попри поразку команді Олександра Шовковського литовці фінішували вище за «біло-синіх», посівши у підсумку 32 сходинку турнірної таблиці ЛЄ.

У внутрішній першості – латвійській «Вірслізі »– яка розігрується за системою весна-осінь, РФС впевнено здобув чемпіонство вдруге поспіль, підтвердивши попередній титул. За підсумками сезону команда набрала 90 очок у 36 матчах (29 перемог, 3 нічиї, 4 поразки) та випередила найближчого переслідувача – «Ригу» – на три очки.

На зборах в Туреччині РФС встиг провести вже 6 спарингів, в яких: розгромив латвійську «Супер Нову» (7:0), програв естонському «Нимме Калью» (0:1), здолав литовський «Жальгіріс» (1:0) та естонську «Флору» (2:0), а також перестріляв литовську «Бангу» (4:2) та розніс грузинське «Динамо» Батумі (5:1). Попереду в РФС зустрічі ще з двома українськими командами – київським «Динамо» та рівненським «Вересом».

FAVBET фаворитом протистояння вважає українців – 1,80. Перемогу латвійців оцінюють у 3,65, а нічию – в 3,95. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,56, тоді як тотал менше 2,5 – 2,25.

Де дивитися товариський матч між РФС та «Шахтарем»

Усі спаринги донеччан транслюватимуться в прямому ефірі на клубному YouTube-каналі. Матч з латвійцями – за посиланням.