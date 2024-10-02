Донецький клуб готується дати бій команді Джан П'єро Гасперіні

У середу, 2 жовтня, донецький «Шахтар» у німецькому Гельзенкірхені в межах 2-го туру оновленої Ліги чемпіонів прийматиме італійську «Аталанту». Поєдинок відбудеться на «Фелтінс-арені», домашньому стадіоні «Шальке», і стартує о 19:45 за київським часом. Обслуговувати матч буде португальська бригада арбітрів на чолі з 36-річним Жоау Пінейро (за VAR відповідатиме його земляк Тьягу Мартінш).

У першому турі Ліги чемпіонів обидві команди розписали безгольові нічиї: «Шахтар» розійшовся миром з «Болоньєю», а «Аталанта» – з лондонським «Арсеналом». Цікаво, що цей матч стане вже третім в історії колективів – 5 років тому вони зустрічалися на груповому етапі ЛЧ: тоді українці перемогли на виїзді з рахунком 2:1, а вдома розгромно поступились 0:3.

Перед очною дуеллю «Шахтар» у чемпіонаті України несподівано втратив очки з рівненським «Вересом» (1:1), натомість «Аталанта» в Серії А лише на останній хвилині врятувалась від поразки «Болоньї» (1:1).

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Аталанту». На перемогу італійців дають 1,74, тоді як успіх «Шахтаря» оцінюють у 4,90. Нічия котирується у 3,95.

Фахівці чекають закритої гри й не надто результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,77, тоді як тотал менше 2,5 – 2,16. Найбільше шансів забити в італійців мають Матео Ретегі (2,40) і Адемола Лукман (2,50). В українців максимальні перспективи відзначитись прогнозують Лассіні Траоре (4,00) та Григорію Судакову з Егіналду (обидва по 4,50).

Де дивитися матч Ліги чемпіонів між «Шахтарем» та «Аталантою»

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