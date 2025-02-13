Донецький клуб завершує підготовку до другої частини УПЛ

У четвер, 13 лютого, донецький «Шахтар» на навчально-тренувальних зборах в Туреччині у своєму п’ятому спарингу зустрічався з латвійським РФШ. Підопічні Маріно Пушіча не мали жодних проблем з суперником і здобули переконливу перемогу. Зазначимо, що свій перший гол за донеччан забив коштовний бразильський новачок Кауан Еліас.

Товариський матч

РФШ (Латвія) – «Шахтар» (Україна) – 1:3

Голи: Деркач, 90+1 – Швед, 3, Еліас, 20, Траоре, 65

Вже на 3-й хвилині «Шахтар» вийшов вперед: Педрінью перехопив передачу захисника і віддав поперечину передачу, яку замкнув Швед. Майже одразу Мар’ян міг оформити дубль, але голкіпер зумів перевести м’яч на кутовий після удару українця з кута штрафного.

В середині тайму Швед записав до свого доробку асист, а 17-мільйонний бразильський новачок – дебютний гол. Наприкінці тайму надактивний форвард «Шахтаря» стріляв метрів з 13-ти в ближній кут – кіпер РФШ знову врятував.

Одразу по перерві Траоре замикав навіс Коноплі у штрафний, але не влучив у площину воріт. Згодом Глущенко на добиванні примудрився влучити у захисника. На 56-й хвилині Грам ледь не привіз гол у свої ворота – Талла обікрав оборонця і вийшов сам на сам, але був неточним.

В середині другого тайму рахунок став 3:0 на користь «Шахтаря»: Конопля красиво навісив у воротарський, Траоре випередив захисника і головою вгатив сферу у сітку. Вже у доданий час вихованець академії «гірників» – Максим Деркач – красивим обвідним ударом в дальній кут скоротив відставання, заставши Фесюна зненацька.

У понеділок, 17 лютого, донеччани проведуть свій завершальний спаринг на зборах у Туреччині. Суперником буде ще одна латвійська команда – «Ауда».