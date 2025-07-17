«Гірники» обіцяють підійти до повторної дуелі з усією відповідальністю

У четвер, 17 липня, «Шахтар» у матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги Європи зіграє з фінським «Ільвесом». Поєдинок відбудеться на стадіоні «Таммела» у місті Тампере і розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Після перемоги «гірників» у першій грі з рахунком 6:0 повторний поєдинок для них матиме статус тренування з підвищеною відповідальністю. Цікаво, що наступного дня після звитяги донеччани продовжили підготовку до сезону, зігравши зі словенським «Гросуплє» і майже повторивши результат зустрічі з фінами – 5:0. Своєю чергою «Ільвес» у Вейккауслізі здолав ВПС (3:2) і піднявся на сьому сходинку турнірної таблиці.

FAVBET фаворитом матчу вважає «Шахтар». На перемогу донеччан дають жалюгідні 1,45, тоді як успіх фінів оцінюють у 6,70. Нічия котирується в 6,00. Фахівці знову чекають великої кількості голів: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,54, тоді як тотал менше 2,5 – 2,44.

Найбільше голів у «Шахтаря» чекають від Кевіна (1,85), Георгія Судакова (1,95), Кауна Еліаса та Егіналдо (обидва по 2,10). В «Ільвесі» можуть відзначитись Роопе Ріскі (3,50) та Маріус Содербек (4,00).

Де дивитися матч Ліги Європи між «Ільвесом» та «Шахтарем»

У прямому ефірі матч в Україні транслюватиме Київстар ТВ.

Нагадаємо, переможець двоматчевого протистояння вийде до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де зустрінеться з турецьким «Бешикташем». Команда, яка програє, продовжить виступ у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій, де її суперником стане нідерландський АЗ з Алкмаара.