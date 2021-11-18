Термін ув’язнення «Шамана QAnon» є одним із найтриваліших для учасників штурму

Одного із найвідоміших учасників січневих заворушень у Вашингтоні, 33-річного Джейкоба «Шамана QAnon» Ченслі засудили до 41 місяця ув’язнення за участь в штурмі Капітолію США.

Ченслі затримали 9 січня, за кілька днів після заворушень. Того ж дня він отримав звинувачення та з тих пір перебуває під вартою, пише Deutsche Welle. На судовому засіданні чоловік визнав свою провину та заявив, що його участь в штурмі Капітолію була «помилкою».

Cам адвокат «шамана» конспірологічного руху QAnon назвав свого клієнта «мирною людиною», яка через реальні психічні порушення попала під вплив різноманітних теорій змов.

У в’язниці Ченслі проведе трохи менш як три з половиною роки. Його термін ув’язнення є одним з найтриваліших на даний момент у зв’язку з заворушеннями, вказує ВВС.

«Шаман QAnon» став одним з найбільш впізнаваних учасників штурму Капітолію. Зокрема, завдяки через своє незвичне вбрання – хутряну шапку з рогами, розмальоване обличчя та прапором США на списі.

Штурм Капітолію: коротко

6 січня учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес мав оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

Тоді Конгрес США змушений був перервати своє засідання, а конгресменів і державних чиновників терміново евакуювали з будівлі. Але вже наступного дня у четвер, 7 січня, Конгрес США таки затвердив перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

Загалом у справі про заворушення у Вашингтоні та штурм будівлі Конгресу США звинувачення висунули майже 550 учасникам подій.