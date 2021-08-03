Ще двоє офіцерів поліції, які 6 січня захищали Капітолій у Вашингтоні під час штурму прихильників екс-президента США Дональда Трампа, вчинили самогубство. Про це із посиланням на дані поліції повідомив CNN у вівторок, 3 серпня.

Офіцера поліції Гантера Хашида знайшли мертвим в себе вдома минулого четверга, 29 липня. До цього 10 липня мертвим знайшли і офіцера Кайла Дефрейтага.

Таким чином, покінчили із життям вже четверо поліцейських, які стримували напад на Капітолій. В січні через кілька днів після штурму наклали на себе руки поліцейські Говард Лібенгуд та Джефрі Сміт.

Нагадаємо, 6 січня учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес мав оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

Тоді Конгрес США змушений був перервати своє засідання, а конгресменів і державних чиновників терміново евакуювали з будівлі. Але вже наступного дня у четвер, 7 січня, Конгрес США таки затвердив перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

Загалом у справі про заворушення у Вашингтоні та штурм будівлі Конгресу США звинувачення висунули майже 550 учасникам подій.